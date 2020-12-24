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Ekonomi

BDDK Başkanı Akben 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'i seçti

BDDK Başkanı Akben, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Birinci   | 24.12.2020
BDDK Başkanı Akben 'Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet'i seçti

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İlk olarak "haber" kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Akben, Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından ilk namazı gösteren "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafa oy verdi.

Akben, "yaşam" kategorisinde Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği", "spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerde voleybol sahası" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.


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