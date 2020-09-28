BDDK Aktif Rasyosu değerini düşürdü
BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
İstanbul
BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70’e düşürdü.
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