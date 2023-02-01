BBVA'dan Türkiye pazarına "uzun vadeli" yaklaşım
Garanti BBVA'yı yüzde 86'lık sermaye payı ile bünyesinde bulunduran İspanya'nın Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) bankası, Türkiye'nin uzun vadede çok büyük bir pazar olduğunu bildirdi.
Madrid
BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Torres Vila ile BBVA Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Onur Genç, bir yıl öncesine oranla yüzde 38'lik artışla 6 milyar 420 milyon avroluk BBVA tarihinin en büyük karını açıkladığı 2022 yılı sonuçlarını basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.
Garanti BBVA'nın bir yıl öncesine kıyasla 2022'de yüzde 7 artışla 509 milyon avro kar elde ettiğine yer verilen kurumsal açıklamada 2023 yılı öngörüsü için "Yüksek belirsizliğin olduğu bir ortamda, 2022'ye benzer bir katkı bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Genç, Türkiye ile ilgili tahminlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'de farklı ekonomik parametreler var; Örneğin enflasyon. 2022 yılında enflasyon yüzde 64 oldu. Bizim öngörümüz yüzde 45, hükümetinki yüzde 22 idi. Ama biz biliyoruz ki Türkiye uzun vadede çok önemli bir ülke." dedi ve Türkiye'de yüksek enflasyonu hesaba katmamaları durumunda Garanti BBVA olarak 2022 yılındaki karlarının 2 milyar avroyu bulduğunu hatırlattı.
BBVA olarak riskli durumlara karşı çok fazla tecrübeli bir banka olduklarını vurgulayan Genç, "BBVA olarak Türkiye'de de risklerimizi azaltıyoruz. Döviz kredi tutarımız 2015'te 21 milyar avro iken bunu şimdi 9 milyar avroya düşürdük." açıklamasında bulundu.
Vila ise Garanti BBVA'nın beklentilerin üzerinde kar elde ettiğinin altını çizdi.
Garanti BBVA'da hisse paylarını yüzde 86'ya çıkaran gönüllü pay alımının BBVA için "sermayeden çok fazla götürmeyen ucuz bir iş" olduğunu kaydeden Vila, " Türkiye'ye yatırımlar kısa değil uzun vadede. Türkiye'nin uzun vadede çok büyük bir pazar olduğunu düşünüyoruz. " ifadesini kullandı.
Diğer yandan Vila ve Genç, BBVA olarak tarihi karın elde edildiği 2022 yılının sonuçlarını "mükemmel" olarak değerlendirerek, Ukrayna-Rusya savaşı, jeopolitik sorunlar, enerji krizi, yüksek enflasyon gibi engellere rağmen 2023 yılından iyimser olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.