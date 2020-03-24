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Ekonomi

Bazı bitkisel ürün desteklerine yönelik başvuru tarihleri uzatıldı

Bazı bitkisel üretim desteklerine yönelik son başvuru tarihlerinde uzatmaya gidildi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.03.2020
Bazı bitkisel ürün desteklerine yönelik başvuru tarihleri uzatıldı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, hububat baklagil ile dane mısır fark ödemesi desteklerine yönelik son başvuru tarihi 29 Mayıs, yağlı tohumlu bitkiler ile dane zeytine yönelik fark ödemesi destekleri için ise 30 Nisan olarak belirlendi.

İyi tarım uygulamaları ve organik tarım desteklemelerine yönelik son başvuru tarihi de 30 Nisan oldu.

Tebliğ, 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kamu sağlığının korunması için alınan tedbirler nedeniyle üreticilerin fark ödemesi desteğine başvuramaması ve neticesinde mağdur olmaması amacıyla alındığını duyurmuştu.

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