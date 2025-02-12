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Ekonomi

Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak

Türk savunma sanayisi ürünü silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilecek.

Göksel Yıldırım  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk ihracatı Endonezya'ya yapılacak

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyareti kapsamında, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile Republikorp Kurucusu Norman Joesoef arasında, "Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI İhracatına Yönelik Ortak Üretim Anlaşması" imzalandı.

Alınan bilgiye göre, anlaşma kapsamında, Endonezya'ya 60 Bayraktar TB3 ile 9 Bayraktar AKINCI ihraç edilecek.

Böylece Bayraktar TB3'ün ilk ihracatı Endonezya'ya gerçekleştirilmiş olacak.

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip bulunuyor.

Bayraktar TB3, kabiliyetleriyle sınıfındaki insansız hava araçlarına göre önemli yenilikler barındırıyor. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine sahip olan milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebiliyor. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek kullanıcısının caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapıyor.

Yüksek irtifa, uzun havada kalış süresi ve geniş faydalı yük seçeneğiyle muharebe sahasında önemli caydırıcı güce sahip olan Bayraktar AKINCI, bunun yanında yangın, deprem, arama-kurtarma operasyonları gibi durumlarda insani yardım ekiplerine katkı sağlıyor.

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