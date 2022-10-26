Dolar
18.61
Euro
18.75
Altın
1,667.24
ETH/USDT
1,555.50
BTC/USDT
20,816.00
BIST 100
3,976.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Belözoğlu ve futbolculardan Biglia basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Baykar 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar'ın son 2 yıldır ihracatta, savunma havacılık dünyasında öncü rolü üstlenmiş durumda olduğunu belirterek, "Hedefimiz, Baykar olarak 2022 yılı içerisinde ihracatta 1 milyar dolar hedefini geçmek." dedi.

Tolga Yanık, Furkan Gençoğlu   | 26.10.2022
Baykar 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor "ÇAKIR Mühimmatı Akıncı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi" imza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir (ortada), Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar (sağda) ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci (solda) katıldı. Fotoğraf: Elif Öztürk Özgöncü/AA

İstanbul

Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Baykar arasında "Bayraktar Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı İşbirliği Protokolü" imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldı.

SSB Başkanı Demir, törende yaptığı konuşmada, Baykar'ın, TB2 yapılırken, prototipten olgunlaşmaya geçerken, hep bir gözü sonraki adımda olan bir yapı olarak yola devam ettiğini belirterek, "TB2 uçarken, AKINCI zihinlerde vardı. AKINCI uçmaya yakınken, KIZILELMA zihinlerde vardı, o düşünülüyordu. KIZILELMA'nın çeşitli versiyonları da belki dünyayı ve bizi şaşırtacak şekilde ortaya çıkacak. Zihinlerde 'KIZILELMA'dan sonra ne var?' sorusunun da cevaplarının hazırlanıyor olması gerekiyor. İlerlemenin, hep önde kalmanın gereği bu. Bu teknoloji yolculuğunda hep beraber kol kola yürüyeceğiz. Bu yolculuk ülkemiz için kutsal bir yolculuk." ifadelerini kullandı.

"İhracat tarafında çok güçlü bir şekilde devam ediyoruz"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Baykar'ın son 20 yıldır insansız hava aracı teknolojisinde çok yoğun AR-GE faaliyeti yürüttüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Baykar, kurulduğu tarihten bu yana insansız hava araçları teknolojisinde bugüne kadar elde ettiği gelirlerin yüzde 75'ni ihracattan sağladı. Özellikle 2022 yılında sahip olduğu gelirlerin yüzde 98'ni yine ihracattan sağladı. Bu teknoloji ülkemizin güvenliğini sağlıyor. Artık ihracat tarafında da çok güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Baykar, son 2 yıldır ihracatta, savunma havacılık dünyasında öncü rolü üstlenmiş durumda. Hedefimiz, Baykar olarak 2022 yılı içerisinde ihracatta 1 milyar dolar hedefini geçmek."

SAHA EXPO'da ayrıca, SSB müşahitliğinde Baykar ile ASELSAN arasında "CATS Elektro-optik Sensör Sistemi Sipariş Sözleşmesi" imzalandı. SSB Başkanı İsmail Demir'in katıldığı imza töreninde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün hazır bulundu.

SSB müşahitliğinde Baykar ile ROKETSAN arasında da "MAM-L IIR Mühimmatı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi", "ÇAKIR Mühimmatı Akıncı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi" ve "SUNGUR Mühimmatı Akıncı Entegrasyon İşbirliği Sözleşmesi" imzalandı. İmza törenine, SSB Başkanı İsmail Demir, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY'den iki yeni rota
Anayasa Mahkemesi, HDP'ye savunma için 30 günlük ek süre verdi
Şarkıcı Gülşen'in "yurt dışına çıkış yasağı" güvence bedelini yatırması şartıyla kaldırılacak
Yargıtay Ceza Genel Kurulundan Cumhuriyet gazetesi davasına usulden bozma
İstanbul Havalimanı kulesi meme kanseri farkındalığı için pembeye büründü

Benzer haberler

Baykar 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor

Baykar 2022'de ihracatta 1 milyar doları geçmeyi hedefliyor

Türkiye'nin yeni akıllı dolanan mühimmatı Alpagut tanıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ'tan iş birliği protokolü

TÜMOSAN, SAHA Expo'da ürünlerini sergiledi

TÜMOSAN, SAHA Expo'da ürünlerini sergiledi
Türkiye'nin akıllı mühimmatları hidrojen enerjisiyle fırlatılacak

Türkiye'nin akıllı mühimmatları hidrojen enerjisiyle fırlatılacak
Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi

Türkiye'nin yeni yerli silah sistemleri ilk kez sergilendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet