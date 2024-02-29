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Ekonomi

Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek

Batman OSB Başkanı Vecdin Nasıroğlu, "OSB'nin 4. etabında 70 fabrikanın tamamlanmasıyla istihdam sayısı 20 bine ulaşacak." dedi.

İbrahim Toprak  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Batman OSB'de yıl sonuna kadar 70 fabrika hizmete girecek Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 4. etabında bu yılın sonunda 70 fabrika faaliyete geçecek.

Batman'da 1992 yılında bin dönüm alan üzerinde kurulan OSB'ye bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle uzun süre yatırımcılar ilgi göstermedi.

Huzur ve güven ortamının oluşmasıyla OSB'de yavaş yavaş fabrikalar hizmete girdi. 2018 yılına kadar 2 kez genişleyen OSB'de 4. etap genişleme projesi aynı yıl hayata geçirildi.

OSB'de 70 parsel şeklinde projelendirilen 4. etabın inşa çalışmalarının 2024 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. 4. etapta kurulacak 70 yeni fabrika ile istihdam sayısının da 20 bine çıkarılması planlanıyor.

OSB'de ilk kurulduğunda birkaç yatırımcı vardı

Batman OSB Başkan Vekili Vecdin Nasıroğlu, AA muhabirine, Batman OSB'nin ilk kez 1992 yılında kurulduğunu anımsatarak, bin dönümlük alan üzerine inşa edilen OSB'de ilk yıllarda sadece birkaç yatırımcının olduğunu söyledi.

Yatırımlar artınca OSB'nin süreç içerisinde 3 kez büyütüldüğünü aktaran Nasıroğlu, bu kapsamda 2, 3 ve 4. etap şeklinde hazırlanan projelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Son genişletme olan 4. etapla birlikte OSB alanının 3 bin 770 dönüme ulaştığını ifade eden Nasıroğlu, OSB'de şu an 130 fabrikanın faal bir şekilde faaliyet gösterdiğini, 4. etapta da 70 fabrikanın inşaatlarının sürdüğünü belirtti.

Nasıroğlu, hedeflerinin inşaatları bu yılın sonunda bitirmek olduğunu ifade ederek "OSB'nin 4. etabında 70 fabrikanın tamamlanmasıyla istihdam sayısı 20 bine ulaşacak." dedi.

Şu anda mevcut OSB'de yaklaşık 12 bin kişiye istihdam sağlandığını aktaran Nasıroğlu, Batman'a yatırımcıların son zamanlarda yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişte bölgenin şartlarından, terör olaylarından dolayı Batman çok göç verdi. Gurbete gidenlerin çoğu da gittikleri yerlerde yatırımla uğraştı. Batman güvenli hale gelince iş adamlarımız gelerek kendi memleketlerinde yatırım yapmak istiyor ve bunu planlıyorlar. Bundan 20-25 yıl önce kimse cesaret edip Batman'da yatırım yapamıyordu. Kimsenin can ve mal güvenliği yoktu. Huzurun, can ve mal güvenliğinin olmadığı bir yerde kimse yatırım yapmaz ama huzur olunca, ortam güvenli olunca herkes kendi memleketinde yatırım yapmayı düşünüyor."

2. OSB için 500'e yakın yatırımcı başvurdu

OSB'nin 4. etabının da tam doluluk oranına ulaştığını ve yeni OSB yapımı için girişimlerde bulunulduğunu aktaran Nasıroğlu, şunları kaydetti:

"İkinci OSB'yi de Oymataş Gıda OSB olarak düşünüyoruz. Burası 3 bin 70 dönümlük bir alanda inşa edilecek. Şu anda 500'e yakın yatırımcı başvurumuz bulunuyor. Gıda sektöründeki yatırımlara öncelik vereceğiz. Eğer gıda sektörü ile burayı dolduramazsak farklı sektörlerden de ilave edeceğiz. Bu alanda bir lojistik alan da düşünüyoruz. Yaklaşık 600 dönümlük bir alanı lojistik alan yapacağız. Ayrıca, OSB'ye demir yolu da yapılması için projemiz bulunuyor."

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