Batı Karadeniz'de rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.
Düzce
Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, dün geceden bu yana saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz etkili oluyor. Denizde dalga boyunun 4 metreye ulaştığı bölgede, balıkçı tekneleri limana sığındı.
Balık avcılığının yapılamadığı bölgede, şiddetli rüzgarın sağanakla birlikte 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.
Öte yandan, dün başlayan yağmurun ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengi görünüm aldı.
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