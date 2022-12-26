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Ekonomi

Batı Karadeniz'de rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Ömer Ürer, Cem Ali Kuş   | 26.12.2022
Batı Karadeniz'de rüzgar balık avcılığını olumsuz etkiledi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Batı Karadeniz'in en önemli balıkçı limanına sahip Akçakoca'da, dün geceden bu yana saatteki hızı 50 kilometreyi bulan poyraz etkili oluyor. Denizde dalga boyunun 4 metreye ulaştığı bölgede, balıkçı tekneleri limana sığındı.

Balık avcılığının yapılamadığı bölgede, şiddetli rüzgarın sağanakla birlikte 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.

Öte yandan, dün başlayan yağmurun ardından derelerin taşıdığı çamurlu su nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengi görünüm aldı.

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