Euro
6.37
Dolar
5.63
BIST 100
99,794.97
Altın
1,425.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

BAİB Başkanı Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti." dedi.

Oktay Özden   | 03.07.2019
Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

Antalya

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgede sadece haziranda gerçekleşen ihracatın, 129 milyon 552 bin 975 dolara ulaştığını belirtti.

En fazla ihracatı 1 Ocak-30 Haziran arasında yaş meyve sebze, ikinci en fazla ihracatı ise maden sektörünün gerçekleştirdiğini aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yılın ilk yarısında 921 milyon 455 bin 278 dolarlık ihracat gerçekleşti. Bölge ihracatının lokomotifi durumundaki bu iki sektörün ihracatı, yarım milyar dolara yaklaştı. Demir ve demir dışı metaller sektörü, en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör arasında, yüzde 65 oranındaki ihracat artışıyla ihracatını en fazla artıran sektör oldu."

Bahar, Batı Akdeniz'den en fazla ihracatın geçmiş yıllardaki gibi Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiğini bildirdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın 3 Temmuz 1988 kurbanlarının izleri Körfez’de duruyor
Etiyopya'da darbe girişimi ne anlama geliyor?
Yemen'de barış süreci çöküyor
Döngüsel iktisat yolunda Türkiye: Sıfır Atık Projesi
BM Güvenlik Konseyi misyonlu Osaka G-20 zirvesi

Benzer haberler

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

Batı Akdeniz'den 6 ayda 921 milyon dolarlık ihracat

'Halı tarlaları'nın göz alıcı şöleni

10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

'Yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırıldı'

'Yılın ilk yarısında ihracat rekoru kırıldı'
Antalya 6 ayda 5 milyon 591 bin 996 turist ağırladı

Antalya 6 ayda 5 milyon 591 bin 996 turist ağırladı

Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını