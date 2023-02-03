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Ekonomi

Başkentli ihracatçılar yeni yıla rekorla başladı

Ankaralı ihracatçıların ocakta yaptığı dış satım, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,3 artışla 781,3 milyon dolara yükselirken, ihracatta en iyi ocak rakamına ulaşıldı.

Erhan Cihan Ünal   | 03.02.2023
Başkentli ihracatçılar yeni yıla rekorla başladı

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye geçen yıl ihracatta yakaladığı ivmeyi bu yılın ilk ayında da devam ettirdi. Ülke ihracatı ocakta yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 19,4 milyar dolara ulaşırken, bu tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Ankara'dan yapılan ihracat da yüzde 9,3 artışla 715 milyon dolardan 781,3 milyon dolara ulaştı. Başkentin yaptığı bu ihracat rakamının en iyi ocak ayı verisi olduğu görüldü.

Başkentten yapılan dış satımın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, makine ve aksamları sektörünün 124,2 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörü 109,8 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, 80 milyon dolarla otomotiv endüstrisi takip etti.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 1333 ile deri ve deri mamulleri oldu. Bu sektörü yüzde 956 ile "zeytin ve zeytinyağı", yüzde 225 ile de "kuru meyve ve mamulleri" izledi.

Söz konusu dönemde Ankaralı ihracatçıların dış satımında ABD ilk sırada yer aldı. Bu ülkeye yaklaşık 74,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. ABD'nin ardından 67,3 milyon dolarla Almanya, 52,8 milyon dolarla Çin geldi.

Ankara'dan en fazla ihracat yapılan 5 ülke ve sektör (bin dolar) şöyle:

Ülkelerihracat miktarı
ABD74.567,41
Almanya67.341,36
Çin52.758,26
Rusya34.939,86
Irak31.925,49
Sektörlerihracat miktarı
Makine ve Aksamları124.197,83
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri109.805,88
Otomotiv Endüstrisi80.849,36
Çelik73.174,89
Madencilik Ürünleri69.834,76

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