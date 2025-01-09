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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde görüştü. -VTR- (Fotoğraf)
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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 3 Ocak ile biten haftada önceki haftaya göre 317,6 milyar lira azalarak 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin liraya geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 3 Ocak ile biten haftada 317 milyar 623 milyon 709 bin lira azalışla 19 trilyon 144 milyar 565 milyon 833 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,81 düşüşle 11 trilyon 746 milyar 155 milyon 427 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,02 artışla 6 trilyon 471 milyar 57 milyon 372 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 192 milyar 4 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 163 milyar 210 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 3 Ocak itibarıyla 144 milyon dolarlık artış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,40 artarak 1 trilyon 926 milyar 919 milyon 851 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,16 yükselişle 2 trilyon 44 milyar 351 milyon 32 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,27 artışla 2 trilyon 366 milyar 615 milyon 319 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 464 milyar 46 milyon 92 bin lirası konut, 58 milyar 308 milyon 437 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 404 milyar 565 milyon 322 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 3 Ocak ile biten haftada 27 milyar 368 milyon 153 bin lira artarak 15 trilyon 483 milyar 209 milyon 306 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,91 artış kaydetti.

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