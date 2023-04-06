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Ekonomi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 31 Mart ile biten haftada yaklaşık 15 milyar lira artarak 10 trilyon 227,7 milyar liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 31 Mart ile biten haftada 14 milyar 972 milyon 883 bin lira artarak 10 trilyon 227 milyar 711 milyon 929 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,9 artışla 5 trilyon 849 milyar 378 milyon 549 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,8 azalarak 3 trilyon 984 milyar 161 milyon 406 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 218 milyar 754 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 183,7 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 31 Mart itibarıyla 3 milyar 133 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,4 artarak 1 trilyon 208 milyar 428 milyon 512 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 2,6 artışla 945 milyar 182 milyon 593 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 4,2 yükselişle 827 milyar 483 milyon 962 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 357 milyar 451 milyon 753 bin lirası konut, 51 milyar 241 milyon 618 bin lirası taşıt ve 799 milyar 735 milyon 141 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 31 Mart ile biten haftada 143 milyar 895 milyon 437 bin lira artarak 8 trilyon 210 milyar 991 milyon 544 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54,8 artış kaydetti.

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