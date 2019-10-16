Euro
6.51
Dolar
5.90
BIST 100
93,576.25
Altın
1,483.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'na katılıyor Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Şanlıurfa’da, Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Denizlerde av sezonunun başlamasının ardından ilk ay Bandırma Balık Hali'ne getirilen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artışla 22 bin 300 kasaya çıktı.

Ahmet Pesen   | 16.10.2019
Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü Fotoğraf: Ahmet Pesen/AA

Balıkesir

Denizlerde av sezonunun başladığı geçen ay Balıkesir'in Bandırma ilçesinde hale getirilen hamsi miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 kat artarak 22 bin 300 kasaya yükseldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'ne eylülde getirilen hamsi miktarı, geçen senenin aynı ayına kıyasla 7 bin 500 kasadan 22 bin 300 kasaya çıktı.

Palamut miktarı ise büyük düşüş gösterdi. Geçen yıl eylülde 150 bin çift olarak kayıtlara geçen haldeki palamut miktarı, bu sene neredeyse "yok" denilecek kadar azalıp 650 çifte geriledi.

Diğer bazı balıkların miktarında da değişiklikler oldu. Geçen sene eylülde pek görülmeyen lüfer, bu senenin aynı döneminde 2 bin 200 adetle balıkçıları memnun etti. Sardalya 6 bin kasadan 9 bin 600 kasaya, istavrit bin 300 kasadan 4 bin 800 kasaya çıkarken, uskumru ise 2018'de olduğu gibi bu yıl da balık haline uğramadı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye balıkçılığının Karadeniz ile Marmara arasında göç eden çoğunluğu pelajik bölge (açık denizlerin sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısmı) balıklarından oluştuğunu söyledi. 

"Filoyu, kapasitelerini küçültmeliyiz"

Işıkla avcılığın balıkçılığa zarar verdiğini anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Bizim haklılığımız teyit edilir derecede, değişmekte olan Su Ürünleri Yasası'na ışıkla balık avcılığının yasak olduğuna ilişkin madde konuldu. Bu balıkçı filosuyla bu denizleri yok ederiz. Denizde bir şey bırakmayız, kökünü kazırız. Filoyu, kapasitelerini küçültmeliyiz. Balıkçılık filomuzun bir kısmını birkaç yıldan bu tarafa Moritanya'ya gönderdiğimiz gibi dünyanın başka yerlerdeki açık denizlere sevk etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili politikalar geliştirip anlaşmalar yapmamız gerekiyor."

"Sular soğuyunca daha çok palamut gelecek"

Balıkçı esnafından Cem Tecimen de havaların ve suların sıcak olmasının, avlanan palamut miktarında azalmaya yol açtığını vurguladı.

Bütün balıkların ekim ve kasımda lezzetli olduğunu ifade eden Tecimen, "Bu aylarda hamsi, çinekop lezzetli. Az da olsa palamut geliyor, sular soğuyunca daha çok palamut gelecek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi
Doğu Akdeniz'deki sondaj krizinin müsebbibi GKRY ve AB'dir
ABD’nin Suriye politikasında İsrail ve Yahudi lobisinin etkisi
Katalan Süreci'nde yargı kararını verdi

Benzer haberler

Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

Bandırmalı balıkçıların yüzünü hamsi güldürdü

BTC'den 3,3 milyar varil petrol aktı

Eylülde 147 bin konut satıldı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Kredi kartında üye işyeri komisyon oranlarına üst sınır getirildi

Kredi kartında üye işyeri komisyon oranlarına üst sınır getirildi
Borsa İstanbul banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

Borsa İstanbul banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı