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Ekonomi

Balıkçılık yeni kanunla ivme kazanacak

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Özkaya, yeni Su Ürünleri Kanunu'nun balıkçılara umut olacağını söyledi.

Mustafa Çalkaya   | 02.01.2020
Balıkçılık yeni kanunla ivme kazanacak

Ankara

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün 2020 yılı beklentilerine ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de su ürünleri yetiştiriciliğiyle yıllık yaklaşık 322 bin ton ürün elde edildiğini belirten Özkaya, bu rakamın 2023'e kadar 600 bin tona çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Sektörde 1 milyar dolara yaklaşan ihracatın artırılmasının amaçlandığını dile getiren Özkaya, bunun için bütün illerde potansiyel üretim alanlarının belirlenmesi gerektiğini aktardı. Özkaya, balıkçıların gitmediği ve avlanamadığı alanların yetiştiricilik alanı olarak kullanılabileceğini söyledi.

Yeni kanun kaçak avcılığı azaltacak

Özkaya, 2019'da Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yapıldığını anımsatarak, "2020'de uygulanacak yeni Su Ürünleri Kanunu balıkçılara umut olacak. Yeni kanunla, denetimlerin gerektiği gibi uygulanmasıyla denizlerde stoklar iyileşecek, balık boyları avlanma boyundan büyük hale gelecek. Kanunla balıkçılığın daha kazançlı bir sektör olması için adım atılmış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaçak avcılık yapanlara, zaman, boy ve yer yasaklarına uymayanlara caydırıcı cezaların uygulanacağına dikkati çeken Özkaya, "Kural tanımaz, kayıtlı olmayan, haksız rekabet oluşturan 'şebeke' diye tabir ettiğimiz teknelerin avcılığa devam etmeleri halinde tekne devletin mülkiyetine geçecek. Böylelikle bölgesel balıkçılık ve kota uygulanmasının önü açılacak. Kısa sürede bu sistemin uygulanacağını düşünüyoruz." dedi.

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