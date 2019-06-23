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Ekonomi

'Balık soğanı' üreticisi 2 bin ton rekolte bekliyor

Türkiye'de sadece Kapıdağ Yarımadası bölgesinde üretilen mor soğandan bu yıl yaklaşık 2 bin ton rekolte bekleniyor.

Ahmet Pesen   | 23.06.2019
'Balık soğanı' üreticisi 2 bin ton rekolte bekliyor

Balıkesir

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, genellikle balığın yanında tüketilmesinden dolayı "balık soğanı" olarak da bilinen ürünün hasadına yaklaşık 450 dekar alanda başlandı.

Erdek Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Turizm Kurulu Başkanı Özlem Sarı, AA muhabirine, bölgedeki mor soğanın yumuşak, tatlı ve sulu olmasından dolayı diğer soğanlardan ayrıştığını söyledi.

Coğrafi işaretle bölgeyi işaretlediklerini belirten Sarı, "Türkiye'de bu mor soğan yalnızca burada yetişiyor. Dünyada da üç bölgede yetişiyor. Türkiye'deki en büyük problemimiz ayrıştırıcı özelliklerinin halk tarafından bilinmemesidir." dedi.

"Bu yıl yaklaşık 2 bin ton hasat bekliyoruz"

Sarı, bu yıla ilişkin rekolte beklentilerine de değindi.

Geçen yıldan fazla ürün elde edeceklerini öngördüklerini vurgulayan Sarı, "Bunun yanında kalitemiz de yüksek, hasılatımız iyi olacak. Geçen yıl yağışlardan dolayı hasadımız düşüktü fakat bu yıl yaklaşık 2 bin ton hasat bekliyoruz."

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