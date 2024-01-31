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Ekonomi

Bakanlar Bolat ve Uraloğlu, Ukraynalı heyetle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna’nın Yeniden İnşası Forumu öncesi Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov'un başkanlığındaki heyetle bir araya geldi

Yunus Türk, Tolga Yanık  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Bakanlar Bolat ve Uraloğlu, Ukraynalı heyetle görüştü Fotoğraf: Arife Karakum/AA

İstanbul

Ukrayna’nın Yeniden İnşası Forumu, Bolat, Uraloğlu ve Kubrakov'un yanı sıra Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ve iki ülkeden çok sayıda temsilcinin katılımıyla İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Ukrayna'nın altyapısının ele alındığı forumda, Türkiye ve Ukrayna'dan kurumlar, faaliyet gösterdikleri alanlarla ilgili sunumlar yapacak.

Bolat ve Uraloğlu, forum öncesinde Ukraynalı heyetle görüştü.

"Ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kubrakov ile bir araya geldikleri toplantıyı değerlendirdi.

İstanbul'da gerçekleştirdikleri kapsamlı görüşmede, Ukrayna'nın yeniden inşasında Türkiye'nin rolünü ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türk müteahhitlerinin bugüne kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde yürüttüğü başarılı projelerinden doğan tecrübemiz, Ukrayna’nın zarar görmüş altyapı ve üstyapısının yeniden inşası başta olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliğinin temel taşlarından birini teşkil edecek. Kubrakov ile ayrıca karşılıklı ticaret hacmimizi artırma ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme konularında önemli değerlendirmelerde bulunduk."

Bolat, Kubrakov ile gerçekleştirdikleri görüşmenin, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

"Ukrayna'ya her daim desteğimizi sürdüreceğiz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da "Köklü tarihi dostluk bağlarımıza dayalı ilişkilerimizi temel alan bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna'ya her daim desteğimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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