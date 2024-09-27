Dolar
34.18
Euro
38.18
Altın
2,646.69
ETH/USDT
2,694.70
BTC/USDT
65,850.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bölgedeki son duruma ilişkin İsrail’in Hayfa kentinden yayındayız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nden Fatih firkateynini selamladı
logo
Ekonomi

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden biriyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız." dedi.

Okan Coşkun, Mehmet Akif Parlak  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri konferans salonunda düzenlenen sektör paydaşları toplantısına katılan Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Gelecek nesillere minimum problemle ülkenin devredilmesi gerektiğini belirten Bakan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Dünyada tarımsal üretim anlamında sayılı ülkelerden biriyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız. Bu rakamlar ilgili uluslararası kurumlar tarafından zaman zaman yayınlanıyor. Merak edenler mutlaka takip ediyordur. Tarımsal üretim stratejik öneminin arttığı bu dönemde potansiyelimizi korumak, rekabet gücümüzü de arttırmak zorundayız. Bunun için de yeni politikalar üretmek gerekir. İşte bizler de bunu yaptık. Türkiye'nin geleceğine dair bir şeyler tasavvur ediyorsanız elinizdeki araçları, elinizdeki kaynakları uygun bir şekilde kullanmak durumundasınız. Biz de elimizdeki kaynakları destekler, sözleşmeli üretim ve diğer konular başta olmak üzere yeniden nasıl gündeme getirir ve hedeflere ulaşırız diye düşündük ve en önemli araç olan desteklerden başladık."

Bakan Yumaklı, Gaziantep'in birçok ürünle marka bir şehir olduğuna işaret etti.

Araban sarımsağının da bir marka olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, "Bugün bir sarımsak sohbeti oldu. Bir Kastamonulu olarak Taşköprü sarımsağı var biliyorsunuz. O ayrı, bu ayrı. Aynı şey pastırmada da oluyor. Orada da söylüyorum. Kastamonu pastırmasıyla Kayseri pastırması için tabiri caizse böyle bir rekabet oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir rekabeti ben oluşturmuyorum. Her ikisi de bizim her ikisi de memleketimizin. Araban sarımsağının da baklavanın da Avrupa Birliği tescili almasından son derece mutluyum." dedi.

Toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ve ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda F-16 hazırlık eğitimi mezuniyet töreni yapıldı
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyesinden Türkiye’nin çabalarına övgü
Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ın kabri çiçekler ve duygu dolu mektuplarla donatıldı
Emine Erdoğan New York'ta BM Genel Kurulu marjında yoğun bir program yürüttü
TBMM Başkanı Kurtulmuş: (Anayasa'nın ilk 4 maddesi) Bunu ısrarla gündeme getirmek lüzumsuz zaman kaybı

Benzer haberler

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız

Bakan Yumaklı: Tarımsal hasılada Avrupa'da 1'inci, dünyada 9'uncu sıradayız

Çiftçilere 2,9 milyar lira tarımsal destek ödemesi yapılacak

Türkiye'nin güneş enerjisi gücünün 2035'te 53 gigavata ulaşması hedefleniyor

Türkiye, TARSİM sistemini Türk dünyasında yaygınlaştırmak istiyor

Türkiye, TARSİM sistemini Türk dünyasında yaygınlaştırmak istiyor
Cenazesini defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi

Cenazesini defnettiği ablasının yaşadığını öğrendi
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Şeker pancarı alım fiyatı haftaya açıklanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet