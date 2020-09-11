Bakan Varank'tan 'Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması' paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda sürücüsüz otomobilleri piste süren 17 takımın sınırları zorladığını belirterek, organizasyonda yer alan gençlerle gurur duyduğunu ifade etti.
Ankara
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ve kendisinin de dün yerinde takip ettiği Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na ilişkin video paylaştı.
Paylaşımına, "Fikri buldular, Ar-Ge'sini yaptılar, tasarladılar, malzemeleri topladılar, yazılımı geliştirdiler, test ettiler ve sonunda sürücüsüz otomobili piste sürdüler" notunu düşen Varank, yarışmada 17 takımın sınırları zorladığını ve gençlerle gurur duyduğunu bildirdi.
Fikri buldular— Mustafa Varank (@varank) September 11, 2020
Ar-Ge'sini yaptılar
Tasarladılar
Malzemeleri topladılar
Yazılımı geliştirdiler
Test ettiler
Sonunda...
Sürücüsüz otomobili piste sürdüler!
Robotaksi Otonom Araç yarışlarında 17 takım sınırları zorluyor!
Gençlerimizle gurur duyuyoruz...#Teknofest2020 pic.twitter.com/bd1uZrKXDS
TÜBİTAK, Bilişim Vadisi ve Havelsan yürütücülüğünde 7-10 Eylül'de gerçekleştirilen yarışmada, takımların tek kişilik gerçek boyutlu araçları, gerçek pist ortamında otonom olarak çeşitli görevleri yerine getirdi.
Yarışlarda dereceye girenödülleri, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek TEKNOFEST 2020'de verilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.