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Ekonomi

Bakan Varank'tan girişimcilere 'el kitabı' önerisi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, KOSGEB tarafından girişimcilere yönelik hazırlanan el kitabına ilişkin, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." ifadesini kullandı.

Enes Duran   | 03.06.2020
Bakan Varank'tan girişimcilere 'el kitabı' önerisi

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından "KOGEB Girişimcilik El Kitabı"na yönelik paylaşımda bulundu.

KOSGEB'in girişimcilerin serüvenlerine yön verecek "pusula niteliğinde" bir kitap hazırladığına dikkati çeken Varank, "Girişimci ruhlar için ipuçları barındıran bu kitap, 'icat çıkarmak' isteyenlere birebir." değerlendirmesinde bulundu.

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