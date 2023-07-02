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Ekonomi

Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarının, Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdığını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Bakan Uraloğlu: Rekorların kırıldığı bir bayram oldu

Ankara

Bakan Uraloğlu açıklamasında, Antalya Havalimanı'nın 24 Haziran 2023'te 1137 uçuş ile 195 bin 867 yolcuya hizmet vererek, kendi rekorunu kırdığını anımsattı. Antalya Havalimanı'nın rekor üzerine rekor kırdığına işaret eden Uraloğlu, 1 Temmuz Cumartesi günü de 1188 uçuş ve 199 bin 419 yolcu ile bu rekorun tazelendiğini belirtti.

Trabzon Havalimanı'nda ise 30 Haziran 2023 tarihinde, 145 uçak trafiğiyle en yüksek rakama ulaşıldığını paylaşan Uraloğlu, "Antalya ve Trabzon Havalimanları, Kurban Bayramı'nda tüm zamanların rekorlarını kırdı. Bu bayram rekorların kırıldığı bir bayram oldu. Yapılan hizmetlerin karşılığını alıyoruz. Yatırım ve hizmetlerimizi daha da artırarak devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Yeni rekorlar bekliyoruz"

Uraloğlu, Antalya ve Trabzon havalimanlarında gerçekleşen uçuş trafiğinin detaylarını aktardı. Antalya Havalimanı'nın 1 Temmuz 2023 tarihinde iç hatta 168, dış hatta ise 1020 olmak üzere toplamda 1188 uçak trafiğine hizmet verdiğine dikkati çeken Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nın ise 30 Haziran 2023 tarihinde 145 uçak trafiğiyle kendi rekorunu kırdığını kaydetti.

Yapılan yatırımların karşılığının alındığını ve rekorların tesadüf olmadığının altını çizen Uraloğlu, gelecek yıllarda ve bayramlarda daha yeni rekorlar beklediklerini, milletin bu güzel hizmetleri hak ettiğini vurguladı.

"Trabzon'a 12 ülkeden uçak indi"

Uraloğlu, dereleri, yaylaları ve hırçın deniziyle Türkiye'nin en önemli turizm rotalarından birisi haline dönüşen Karadeniz Bölgesi'ne turistlerin yoğun ilgi gösterdiğine de değindi. Karadeniz Bölgesi'nin, yeşili ve doğasıyla adeta cazibe merkezi haline geldiğine işaret eden Uraloğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trabzon Havalimanı'na Almanya, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Irak Kürdistan Bölgesi, İsrail, Katar, KKTC, Kuveyt, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün ülke uçakları iniş yaptı. Birçok farklı ülkeden gelen uçaklar da bölgemizde büyük bir turizm potansiyelinin olduğunun en önemli göstergesidir."

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