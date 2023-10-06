Dolar
27.63
Euro
29.16
Altın
1,820.29
ETH/USDT
1,630.40
BTC/USDT
27,615.00
BIST 100
8,487.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Gölbaşı Hakimevi'nde bir araya geliyor
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Mehmet Şimşek, Körfez ve ABD ziyaretlerinin ardından gittiği Londra'da toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği uluslararası yatırımcılarla görüşmelerine Londra durağını da eklerken toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şimşek, Körfez ülkeleriyle başladığı "road show" yatırımcı görüşmelerine, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde New York'ta devam etti. Ardından finansın önemli duraklarından Londra'ya hareket eden Şimşek, 4-6 Ekim'de uluslararası yatırımcılarla yoğun temaslarda bulundu.

Ziyaret kapsamında, toplam varlık büyüklüğü 75 trilyon doları aşan uluslararası varlık yönetim şirketleri, yatırım fonları, çok uluslu bankalar ve altyapı fonları yöneticileriyle bir araya gelen Şimşek, aralarında derecelendirme kuruluşlarının da bulunduğu yaklaşık 85 ayrı kurumdan 100'ün üzerinde üst düzey yöneticiyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerinde uluslararası yatırımcılara ve kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcilerine Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlatan Şimşek, yatırımcıları Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye davet etti.

Şimşek, haftaya yeniden yollarda

Söz konusu ziyaretlerin ardından Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının gelecek hafta Marakeş'te başlayacak yıllık toplantılarına da Türkiye'yi temsilen katılacak olan Şimşek'in, burada da çeşitli ülke mevkidaşları, fon yöneticileri, yatırım bankalarının temsilcileriyle ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

Şimşek'e bu toplantılarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartal'da iş makinesi yüklü tırın alt geçitte sıkışması trafik yoğunluğu oluşturdu
Kahramanlar Operasyonu'nun İstanbul detaylarına ulaşıldı
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı
Suriye'de yaralanan polis memuru şehit oldu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Kıskaç Operasyonu"nda 92 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Bakan Şimşek'ten Londra'da yatırımcılarla yoğun görüşme trafiği

Melek yatırımcılar başlangıç aşamasındaki girişimlere 28,3 milyon lira sermaye aktardı

S&P, İngiliz ekonomisinde durgunluğun gelecek yıl devam etmesini bekliyor

Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasının yıllık toplantısına katıldı

Bakan Şimşek, Asya Altyapı Yatırım Bankasının yıllık toplantısına katıldı
İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti

İngiliz ekonomisindeki büyüme kaybı, hane halkı yıllık gelirlerinden bin 400 sterlin eksiltti
Kıbrıs Türkü polis ve İngiliz meslektaşı, kanserli çocuklar için İngiltere'den KKTC'ye pedal çevirecek

Kıbrıs Türkü polis ve İngiliz meslektaşı, kanserli çocuklar için İngiltere'den KKTC'ye pedal çevirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet