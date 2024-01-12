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Ekonomi

Bakan Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirtti.

Seda Tolmaç  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Bakan Şimşek, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam ettiğini bildirdi

Ankara

Bakan Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu iyileşmenin kasımda da sürdüğünü ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023'te dış ticaret açığının, Orta Vadeli Program (OVP) tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yıl sonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir."

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