Dolar
28.40
Euro
30.49
Altın
1,993.21
ETH/USDT
1,805.40
BTC/USDT
34,436.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Lübnan sınırındaki Merc Ayyun bölgesinden yayındayız İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada olduğunu bildirdi.

Zeynep Duyar  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada

Ankara

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye, 2023 Uluslararası Vergi Rekabet Edebilirlik Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada yer alıyor. Bu endeks, bir ülkenin vergi sisteminin, vergi politikasının iki önemli yönüne ne kadar bağlı kaldığını ölçer; rekabet edebilirlik ve tarafsızlık." ifadelerini kullandı.

Listede yer alan bilgilere göre, ilk sırada Estonya gelirken bu ülkeyi sırasıyla Letonya, Yeni Zelanda, İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg izliyor. İsrail 8., Litvanya 9. ve Avustralya 10. sırada bulunuyor.

Almanya'nın 18., ABD'nin 21. ve İngiltere'nin 30. sırada geldiği listede, son üçte Fransa, İtalya ve Kolombiya yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta depremlerde ağır hasar aldığı için yıkılan cami yeniden inşa ediliyor
Dalaman'a doğal gaz müjdesi sevindirdi
Beyoğlu'nda kalabalık arasında dolar saçan 14 sanığın yargılandığı davada karar
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin "Filistin" özel sayısını yayımladı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Benzer haberler

Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada

Bakan Şimşek: Türkiye 2023 Uluslararası Vergi Endeksi'nde 38 OECD ülkesi arasında 7. sırada

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "otoyol ve köprüler satılacak" haberini yalanladı

Bakan Şimşek: Toplumun refahını kalıcı şekilde yükseltmek için dezenflasyon programını kararlılıkla uygulayacağız

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında 727 milyar dolar oldu

Küresel doğrudan yabancı yatırımlar yılın ilk yarısında 727 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Para, maliye ve gelirler politikası eş güdüm içerisinde yürütülecek

Bakan Şimşek: Para, maliye ve gelirler politikası eş güdüm içerisinde yürütülecek
İklim değişikliğinin artan etkileri, tarımda daha fazla adaptasyon politikası gerektiriyor

İklim değişikliğinin artan etkileri, tarımda daha fazla adaptasyon politikası gerektiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet