Bakan Şimşek seçim sonrası, ekonomide "kararlılık" vurgusu yaptı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'yi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.
Ankara
Seçim sonuçlarının millet ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunan Şimşek, şunları kaydetti:
Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 1, 2024
Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve…
"Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.