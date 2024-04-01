Dolar
32.44
Euro
35.01
Altın
2,258.18
ETH/USDT
3,543.30
BTC/USDT
69,527.00
BIST 100
9,001.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek seçim sonrası, ekonomide "kararlılık" vurgusu yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "OVP'yi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" dedi.

Mustafa Çalkaya  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Bakan Şimşek seçim sonrası, ekonomide "kararlılık" vurgusu yaptı

Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Seçim sonuçlarının millet ve ülke için hayırlı olması dileğinde bulunan Şimşek, şunları kaydetti:

"Eylül 2023'te açıkladığımız OVP'yi güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız. OVP'de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız. Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Bakan Şimşek seçim sonrası, ekonomide "kararlılık" vurgusu yaptı

Bakan Şimşek seçim sonrası, ekonomide "kararlılık" vurgusu yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet