Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 1, 2023
Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz.
Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına… https://t.co/k5fJoj6roY
Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.