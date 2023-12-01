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Ekonomi

Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide attığı adımların karşılık bulduğunu belirterek, "Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Seda Tolmaç  | 01.12.2023 - Güncelleme : 01.12.2023
Bakan Şimşek: Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor

Ankara

Şimşek, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntılayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Program'ımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

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