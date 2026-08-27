Bakan Şimşek: KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdiklerini belirterek, "Koşullu yükümlülük olan kur korumalı mevduattan (KKM) çıkış sürecini başarıyla tamamladık." ifadesini kullandı.