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Ekonomi

Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Mustafa Çalkaya  | 25.02.2019
Bakan Pakdemirli AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Pakdemirli, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, son dönemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Pakdemirli'nin açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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