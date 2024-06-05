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Ekonomi

Bakan Özhaseki'den, Dünya Çevre Günü mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, "Dünyamızın yarınları için, 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimiz doğrultusunda gayretle, şevkle çalışarak evlatlarımıza tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz." dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.06.2024 - Güncelleme : 05.06.2024
Bakan Özhaseki'den, Dünya Çevre Günü mesajı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"Yemyeşil bir çevre, masmavi bir gökyüzü, yaşanılabilir bir dünya hedefiyle, çevremizi el birliğiyle koruyoruz. Dünya ortak evimiz. Dünyamızın yarınları için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedefimiz doğrultusunda gayretle, şevkle çalışarak evlatlarımıza tertemiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlu olsun. Hepimizin bir dünyası var."

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