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Ekonomi

Bakan Kirişci'den "Kamboçya ile ticaret hacmini artırma" mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye ile Kamboçya arasındaki ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için çalışmalara hız vereceklerini bildirdi.

Zeynep Canlı   | 12.01.2023
Bakan Kirişci'den "Kamboçya ile ticaret hacmini artırma" mesajı

Ankara

Kirişci, Kamboçya'daki temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, paylaşımında, Kamboçya Krallığı Ticaret Bakanı Pan Sorasak'ın da katılımıyla "Türk ve Kamboçyalı İş İnsanları Buluşması"nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarım sektörü de dahil iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve yatırımları artırmak için çalışmalarımıza hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.


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