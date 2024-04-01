Bakan Kacır'dan seçim sonrası daha fazla çalışma mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Seçim sonuçlarının millet için hayırlı olmasını dileyen Kacır, şunları kaydetti:
31 Mart mahalli idareler seçimlerinin sonuçları milletimiz için hayırlı olsun.— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) April 1, 2024
Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir.
Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız.
Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma…
"Milletimizin sandıkta tecelli eden iradesi her şeyin üstündedir. Milletimizin refahını ve umutlarını artırmak için daha fazla çalışacağız. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat rotasında kalkınma yolculuğumuzda daha hızlı yol almak ve ekonomimizi güçlendirmek için daha fazla gayret göstereceğiz. Milli Teknoloji Hamlesi ve katma değerli üretimle büyüme adına daha güçlü adımlar atacağız. Reformlarla, yatırımlarla ve projelerle halkımızın takdirini kazanmak için daha fazla çaba ortaya koyacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.