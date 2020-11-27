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Ekonomi

Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya, TCMB Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Uğur Aslanhan   | 27.11.2020
Bakan Elvan ve Gül, TÜSİAD yönetimiyle bir araya geldi Fotoğraf: Utku Uçrak - Anadolu Ajansı

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) yönetimi ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün iş dünyasıyla görüşmelerinin ilki TÜSİAD yönetimiyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Toplantıya, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'ndan üst düzey katılımın sağlandığı toplantı, bir süre görüntü alınmasına izin verildikten sonra basına kapalı gerçekleşti.

İş dünyası görüşmeleri TOBB ile devam edecek

Alınan bilgiye göre, Elvan ile Gül'ün iş dünyasıyla görüşmeleri yarın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle devam edecek.

Yarınki toplantıya her iki bakanın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılması bekleniyor.

Toplantılar, ilerleyen günlerde iş dünyasının diğer temsilcileri ve STK'larla sürecek.

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