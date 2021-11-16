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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı'nda konuşuyor.
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Ekonomi

Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz

Bakan Elvan, "Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz." dedi.

Uğur Aslanhan   | 16.11.2021
Bakan Elvan: Enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz

İstanbul

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir." açıklamasında bulundu.

Bakan Elvan, "Güçlü kamu maliyesi, makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir." dedi.

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