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Ekonomi

Bakan Dönmez: Elektrik tarifesinde indirim talepleri değerlendiriliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu belirterek, "Hem Bakanlığımız hem de EPDK bu talepleri değerlendiriyor." dedi.

Murat Temizer   | 09.02.2022
Bakan Dönmez: Elektrik tarifesinde indirim talepleri değerlendiriliyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikte kademeli tarifede 210 kilovatsaat sınırının 1 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlandığını kaydetti.

Çeşitli sosyal kesimlerden indirimli elektrik tarifesinden yararlanmaya dönük taleplerin olduğunu ifade eden Dönmez, "Hem Bakanlığımız hem de Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bu talepleri değerlendiriyor. Henüz net bir şey ortaya çıkmadı, çıkınca kamuoyuyla paylaşacağız. Esnaflarımız, küçük işletmeler ve birtakım STK'lerden gelen talepler var. Hepsini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Dönmez, Azerbaycan'ın şubat başı itibarıyla Türkiye'ye günlük 4-5 milyon metreküp ilave doğal gaz gönderdiğine de değinerek, ilave akışın da devam ettiğini söyledi.

İran'dan gelen gazın henüz beklenen seviyede olmadığını aktaran Dönmez, "İran'dan gelen doğal gazda belli oranda bir akış sağlandı. Bunları değerlendiren BOTAŞ, sanayiye olan kısıtlamayı dün itibarıyla kaldırmış oldu. Gaz ve elektrikte herhangi bir kısıtlama söz konusu değil." bilgisini paylaştı.

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