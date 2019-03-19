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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu
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Ekonomi, Kurumsal Haberler

Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Murat Temizer   | 19.03.2019
Bakan Dönmez AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Dönmez, yarın saat 09.30'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında enerji gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak, değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Dönmez'in açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

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