Dolar
26.63
Euro
28.74
Altın
1,916.27
ETH/USDT
1,642.40
BTC/USDT
26,000.00
BIST 100
7,911.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Bakan Bolat, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Başbakan'ın firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Bakan Bolat, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüşmesine ilişkin, "Sayın Başbakan'ın çalışma izinleri, vizeler, bankacılık, sınır kapıları ve ithalat uygulamaları dahil firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin her konuda kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte Irak'a yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

Irak Başbakanı es-Sudani ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bolat, "Bölgemiz için stratejik önemi haiz Kalkınma Yolu Projesi bağlamında yakın işbirliği halinde çalışmayı arzuladığımızı ve başta müteahhitlik sektörümüz olmak üzere Irak'ın gelişimine katkı sağlayacak tüm projelerde firmalarımızın aktif rol oynamaya hazır olduğunu ifade ettik. Sayın Başbakan'ın çalışma izinleri, vizeler, bankacılık, sınır kapıları ve ithalat uygulamaları dahil firmalarımızın ticaret ve yatırım süreçlerine ilişkin her konuda kolaylaştırıcı adımları hayata geçirmek üzere kararlılığı bizleri son derece memnun etti." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bolat, firmaların da görüşmede işbirliği taleplerini bizzat Başbakan es-Sudani'ye aktarma fırsatı bulduğuna işaret ederek, "Sayın Başbakan'a firmalarımıza güveni ve iş insanlarımızın sorunlarının çözümüne ilişkin güçlü iradesi, ticari ilişkilerimizin güçlendirilmesine dönük destekleri ve göstermiş oldukları misafirperverlik için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Irak Ticaret Bakanı Etir Davut Selman ile de bir araya geldiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"İş dünyası temsilcilerimizin de hazır bulunduğu toplantıda, 2022 yılında Türkiye-Irak ticaret hacmimizin rekor düzeye ulaşmasından, Irak'ta ticaret, yatırım ve müteahhitlik sektörlerinde lider ülke olmaktan duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ticaret hacmimizi daha da artırmaya ve firmalarımızın karşılaştığı sorunlara çözüm üretmeye yönelik planlı bir çalışma yürütmek ve özel sektörlerimizi daha yakın diyaloğa teşvik etme konularında mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemde de ikili ilişkilerimizde yakalanan ivmenin artarak devam etmesi için karşılıklı ziyaretlerimizi sıklaştıracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 4'üncü kez toplandı
Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İstanbul'da tarihi eser değeri taşıyan 7 bin 364 obje ele geçirildi
Elektronik tebligatla 3,5 milyar liranın üzerinde tasarruf

Benzer haberler

Bakan Bolat, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Bakan Bolat, Irak Başbakanı es-Sudani ile görüştü

Türkiye'nin Irak'ta PKK'ya yönelik operasyonlarıyla terörden arındırılan bölgelerde festivaller düzenleniyor

Kerkük'te Irak ordusuna bağlı karargahın KDP'ye geri verilme kararına karşı protestolar sürüyor

Türkiye ile Irak ortak ticaret hacminin artırılmasında anlaştı

Türkiye ile Irak ortak ticaret hacminin artırılmasında anlaştı
İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı

İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı
Ticaret Bakanı Bolat: Dost ve kardeş Irak ile her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız

Ticaret Bakanı Bolat: Dost ve kardeş Irak ile her alanda ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere çıkaracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet