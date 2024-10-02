Bakan Bolat, ESDER Başkanı Çelikus ve heyetini kabul etti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde ESDER tarafından hazırlanan 'Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu' başlıklı çalışmalarını ele alarak fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.