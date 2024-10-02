Dolar
34.20
Euro
37.82
Altın
2,650.30
ETH/USDT
2,438.80
BTC/USDT
61,494.00
BIST 100
9,012.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

Bakan Bolat, ESDER Başkanı Çelikus ve heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
Bakan Bolat, ESDER Başkanı Çelikus ve heyetini kabul etti

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ESDER tarafından hazırlanan 'Esnaf ve Sanatkarın Sorunları ve Çözüm Önerileri Raporu' başlıklı çalışmalarını ele alarak fikir alışverişinde bulunduk. Ticaret Bakanlığı olarak, her zaman esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmaya ve sorunlarının çözümü noktasında sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Gaşi'yi kabul etti
Ağrı'da araç kazasında bir asker şehit oldu
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Balıkesir'de çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Bakan Bolat, ESDER Başkanı Çelikus ve heyetini kabul etti

Bakan Bolat, ESDER Başkanı Çelikus ve heyetini kabul etti

Türkiye'nin ihracatı 9 ayda 193 milyar dolar oldu

Türk Eximbank'tan ihracatçılara yeşil dönüşüm için 1 milyar avroluk destek

Ticaret Bakanı Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: En yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti

Ticaret Bakanı Bolat, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi: En yüksek ağustos ayı ihracatı gerçekleşti
Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş insanlarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakanı Bolat, ABD'de iş insanlarıyla bir araya geldi
Bakan Bolat, Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarını genişletme isteğine dikkati çekti

Bakan Bolat, Amerikalı firmaların Türkiye'deki yatırımlarını genişletme isteğine dikkati çekti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet