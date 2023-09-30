Bakan Bayraktar, petrol konferansı kapsamında Abu Dabi'ye gidecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gideceği bildirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, 2 Ekim Pazartesi günü konferansın açılış seremonisinde söz alacak ana konuşmacılardan biri olacak.
Bakan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı kapsamındaki forum marjında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düze yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.