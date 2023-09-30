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Ekonomi

Bakan Bayraktar, petrol konferansı kapsamında Abu Dabi'ye gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gideceği bildirildi.

Zeynep Beyza Kılıç  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Bakan Bayraktar, petrol konferansı kapsamında Abu Dabi'ye gidecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar, 2 Ekim Pazartesi günü konferansın açılış seremonisinde söz alacak ana konuşmacılardan biri olacak.

Bakan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı kapsamındaki forum marjında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düze yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.

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