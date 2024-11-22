Bakan Bayraktar, İstanbul Energy Forum'da temaslarda bulundu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında temaslarda bulundu.
Ankara
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Davitashvili ile görüştüğünü bildirdi.
Bakan Bayraktar, paylaşımında "Ülkelerimiz arasındaki yüksek elektrik enterkonneksiyon kapasitesinin daha da artırılması için yapılabilecek çalışmaları ele aldık. Ayrıca petrol ve doğal gaz işbirliği imkanlarını değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar İstanbul Energy Forum'da Türkmenistan Devlet Bakanı Babayev ile görüştü
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Babayev ile görüştüğünü duyurdu.
Bakan Bayraktar, paylaşımında "Türkmenistan gazının ülkemize, buradan da Avrupa'ya taşınması noktasında alternatif rotaları ele aldık. Ayrıca Türkmenistan'ın petrol ve doğal gaz sahalarında milli şirketlerimiz BOTAŞ ve TPAO ile gerçekleştirilebilecek ortak projeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.
Bakan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile görüştü
Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla düzenlediği İstanbul Energy Forum (İEF) kapsamında Şahbazov ile görüştüğünü bildirdi.
Görüşmede mevcut yoğun doğal gaz işbirliğini daha ileri taşımak için doğal gaz arzını artırma imkanları ile Hazar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın yeni sahalarda gerçekleştirebileceği faaliyetleri değerlendirdiklerini aktaran Bayraktar, "Ayrıca Nahçıvan dahil bölgesel elektrik enterkonneksiyon kapasitemizin artırılması üzerinde durduk." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.