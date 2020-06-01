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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan yeni finansman paketi değerlendirmesi

Bakan Albayrak, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 01.06.2020
Bakan Albayrak'tan yeni finansman paketi değerlendirmesi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankaları tarafından, normalleşme döneminde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla 4 ayrı finansman paketinin devreye alındığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından, Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'ın devreye aldığı yeni kredi paketlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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