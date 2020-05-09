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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti.

Enes Duran   | 09.05.2020
Bakan Albayrak'tan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, ekonomiye ilişkin verdiği destek mesajlarından ötürü teşekkür etti.

Albayrak, "Bahçeli’nin açıklamaları ,tüm gayretiyle Büyük ve Güçlü Türkiye idealini sahiplenen, siyasette gayesi millet olan sizlerin desteği tarifsiz." dedi.

Bakan Albayrak, "Bu destekle aşamayacağımız badire yoktur. Size ve şahsınızda MHP ailesine şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

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