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Ekonomi

Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Cari dengedeki başarılı performansımız sürüyor. Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik." açıklamasında bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 11.10.2019
Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cari dengedeki başarılı performansın sürdüğünü belirterek, "İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca duyurulan ağustos ayına ilişkin ödemeler dengesi verileri hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı. 

Cari dengedeki başarılı performansın sürdüğüne dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Temmuzdaki rekordan sonra, yeni bir rekorla ağustosta yıllık 5,1 milyar dolar cari fazla verdik. İhracat ve katma değerli üretim öncelikli politikalarla kazanımlarımızı koruyacak, kaynaklarımızın ülkemizde kalmasını sağlayacağız."

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