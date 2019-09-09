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Ekonomi

Bakan Albayrak ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Ticaret Bakanı Ross ile görüşmesine ilişkin, "100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." açıklamasında bulundu.

Ayşenur Sağlam   | 09.09.2019
Bakan Albayrak ile ABD Ticaret Bakanı Ross bir araya geldi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Albayrak, "Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılığımızı bir kez daha vurguladık." değerlendirmesinde bulundu. 

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