Bakan Albayrak FİKKO'yu topladı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ekonomik İstikrar Kalkanı programı kapsamında gelinen noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritasını Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ele aldıklarını aktararak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
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Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritamızı Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda ele aldık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 25, 2020
İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/3PhPJi4aaS