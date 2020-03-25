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Ekonomi

Bakan Albayrak FİKKO'yu topladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceklerini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 25.03.2020
Bakan Albayrak FİKKO'yu topladı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Ekonomik İstikrar Kalkanı programı kapsamında gelinen noktayı, küresel gelişmeleri ve yol haritasını Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında ele aldıklarını aktararak, "İnsanımız merak etmesin, ihtiyaç duyulan her alanda gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

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