Euro
8.74
Dolar
7.34
BIST 100
1,109.23
Altın
1,954.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katılıyor. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk oluyor.
logo
Ekonomi

Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu." ifadelerini kullandı.

Muhammet Emin Horuz   | 28.08.2020
Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki artışa ilişkin, "Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu." ifadelerini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi. Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Battık, bittik lobisi yine üzülecek. Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 82,2 iken ağustos ayında yüzde 4,4 oranında artarak 85,9 oldu. Durmak yok, yola devam." 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tehdidi artarken korunmanın yolu maske, mesafe ve hijyenden geçiyor
Ege Üniversiteli bilim insanları, koronavirüsün en çok mutasyona uğrayan genlerini buldu
Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin'de 9, Güney Kore'de 371 vakaya rastlandı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1057, Brezilya'da 984, Meksika'da 518 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 225 bini aştı

Benzer haberler

Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek

Bakan Albayrak: Battık, bittik lobisi yine üzülecek

Ekonomik güven endeksi arttı

Bakan Albayrak: Toplanan her 100 lira verginin 85,2 lirası toplumun refahı için kullanılıyor

Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz

Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz
Bakan Albayrak: Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz

Bakan Albayrak: Bize güvenen, yanımızda olan, arayan, mesaj atan herkese teşekkür ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan 'müjde' paylaşımları