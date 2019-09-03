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Ekonomi

Bakan Albayrak: Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik. ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 03.09.2019
Bakan Albayrak: Ağustosta enflasyonda önemli düşüş kaydettik

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. 

Ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ÜFE ve çekirdek enflasyonda önemli düşüş kaydedildiğine dikkati çeken Albayrak, "ÜFE'deki düşüş, enflasyonda aşağı yönlü trendi devam ettiriyor. Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Albayrak'ın mesajıyla birlikte paylaşılan infografikte de "Dengelenme sürecinin yılın ikinci yarısında da devam eden pozitif katkısıyla üretici ve tüketici fiyat endekslerinde düşüşler devam ediyor." ifadesine yer verildi. 

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