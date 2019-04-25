Bağdat'ta Türkiye-Irak İnşaat Forumu düzenlendi
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, "Irak'ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu" düzenlendi.
Bağdat
Bağdat'ın merkezindeki Babylon Otelinde gerçekleştirilen "Irak'ın Yeniden İmarı İçin Türkiye-Irak İnşaat Forumu"na, Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra Türk ve Iraklı müteahhitler de katıldı.
Irak Ticaret Bakanı Ani, burada yaptığı konuşmada, Irak ile Türkiye arasındaki köklü ilişkilere dikkati çekerek, söz konusu forumun iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasını umduğunu söyledi.
Irak'ın terör örgütü DEAŞ'e karşı verdiği mücadeleyi tamamlaması sonrası kurtarılan bölgelerin yeniden imar sürecine girdiğini ifade eden Ani, "Forumun, özellikle yatırım alanında büyük tecrübeye sahip olan Türk firmaları ve Türk iş adamlarının Irak'ın yeniden imarı konusunda önemli roller üstlenmesine vesile olmasını diliyoruz." dedi.
Hükümetin komşu ülkelerle ticaret alanında bir açılım politikası izlediğini kaydeden Ani, "İki ülke çıkarına hizmet edecek büyük yatırım projelerinin gerçekleşmesini arzu ediyoruz. Iraklı firmalar ve iş adamlarını da Türk firmaları ve iş adamlarıyla ortak yatırım projeleri geliştirmeye çağırıyorum. İskan ve imar ile tarım, yol ve köprü yapımı alanlarında da Türkiye'den yararlanmalıyız." diye konuştu.
"Irak'ın ekonomi ve ticaret alanında da gurur verici projelere imza atması gerekiyor"
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yıldız ise Bağdat'taki yaklaşık 2 yıllık görevi süreci içinde bu alanda Türkiye ile Irak arasında ilk defa bu büyüklükte bir organizasyon düzenlendiğini belirtti.
Yıldız, "Irak, DEAŞ'la mücadelesindeki başarısından dolayı başını dik tutuyor. Irak'ın, DEAŞ'la mücadelede olduğu gibi ekonomi ve ticaret alanında da gurur verici projelere imza atması gerekiyor." dedi.
Türkiye'nin Irak'a yeniden imarı için Kuveyt Konferansı'nda 5 milyar dolar bağışta bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bugünkü forumda bu meblağın da projelerde değerlendirilmesi üzerinde durulacağını dile getirdi.
Türkiye ile Irak müteahhitler birlikleri arasında mutabakat zaptı
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de Irak ile Türkiye arasında ortak coğrafya, örf ve adetlerin bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:
"Irak'ın yeniden imarı, bölgede yaşam kalitesinin yükseltilmesi, geçmişten gelen güç birliği ve ortak çalışma deneyimlerimiz bizlere çok çeşitli imkanlar sunuyor. Yeni dönemde Irak'ta hayata geçirilecek projelerde Türk müteahhitleri olarak daha etkin rol üstlenmemizi sağlayacak zeminin hazırlanacağına inanıyoruz."
Yenigün ayrıca bundan sonraki forumun Ankara'da düzenleneceğini aktardı.
Bağdat'taki forumda Türkiye ile Irak müteahhitler birlikleri arasında bir de ortak mutabakat zaptı imzalandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.