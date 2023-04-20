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Ekonomi

Bafra Ovası'nda lahana hasadında sona yaklaşıldı

Bafra Ovası'nda yetiştirilen beyaz lahana hasadının mayıs ayında tamamlanması bekleniyor.

Emre Dilek  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Bafra Ovası'nda lahana hasadında sona yaklaşıldı Fotoğraf: Emre Dilek/AA

Samsun

Bafra Ovası'nda geçen yıl temmuz ve ağustos ayında dikilen beyaz lahana, ekim ayından itibaren hasat ediliyor.

Hasadın mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanı Adem Aşçı, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda 28 bin dekar alanda beyaz lahana üretimi yaptıklarını söyledi.

Bu sezon lahanada 140 bin ton üretim beklediklerine işaret eden Aşçı, "Erkenci hasatlarda fiyatlar iyiydi. Sonrasında hava şartları, kış mevsimi olmasına rağmen çok sıcak ve ılıman gittiği için üretimde düşüş yaşandı." dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin kendilerini de etkilediğini belirten Aşçı, "Çünkü lahanayı pazarladığımız iller arasında Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya gibi iller de vardı. Tabii bu bölgeler depremlerden çok etkilendiği için alım satımlar durdu. Sebze ve meyve satışında düşüş yaşandı." ifadelerini kullandı.

Aşçı, gelecek yıllarda daha verimli, daha iyi bir sezon geçirmeyi umduklarını dile getirerek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle istişare ederek verimli sonuçlar almayı planlıyoruz. Bafra Sebze Üretici Birliğine desteği dolayısıyla Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam'a teşekkür ederim. Onların destekleriyle daha iyi bir yıl geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

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