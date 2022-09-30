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Ekonomi

Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Avusturya’da enflasyon, eylülde yıllık yüzde 10,5’le son 70 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Aşkın Kıyağan   | 30.09.2022
Avusturya’da enflasyon son 70 yılın en yüksek seviyesinde

Viyana

Avusturya’da enflasyon oranının eylülde yıllık yüzde 10,5’e çıktığını açıklayan Avusturya İstatistik Kurumu, bu verinin 1952’den bu yana ülkede görülen en yüksek enflasyon seviyesine işaret ettiğini bildirdi.

Avusturya İstatistik Kurumunun açıklamasında, ülkede 70 yıl sonra ilk defa enflasyonun çift haneye çıktığı ve bu durumun gelecek aylarda da süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Akaryakıt ve evlerde kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki ciddi artışın eylül ayında enflasyon rakamlarının tırmanmasına yol açtığına dikkati çeken kurum, gıda ürünlerinde de kısmen artış yaşandığını kaydetti.

Avusturya'da enflasyon ağustosta yıllık yüzde 9,3 olmuştu.

Muhalefetten iktidara enflasyon tepkisi

Avusturya’da Eylül 2021’de yüzde 3,3 olan enflasyonun çift haneye çıkması sonrasında muhalefet partileri, iktidara yönelik sert eleştirilerini artırdı.

Yeni Avusturya Partisi (NEOS), Ekonomi Sözcüsü Gerald Loacker, enflasyon oranlarının bu seviyeye ulaşacağının öngörüldüğünü ve bu durumun kısa sürede değiştirilemeyeceğini kaydederek, hükümetin biran evvel daha etkili önlemler alması gerektiğini söyledi.

Loacker, son 70 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonun herkesi olumsuz etkilediğini belirterek, göz boyayan, geçici önlemlerin bir kenara bırakılarak daha etkili tedbirlerin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

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