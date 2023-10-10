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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Federal Şansölyesi Karl Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
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Ekonomi

Avusturya Başbakanı Nehammer, Togg'u deneyimledi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) Togg ile bıraktı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Avusturya Başbakanı Nehammer, Togg'u deneyimledi Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Avusturya İş Konseyi Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılan Nehammer, Kacır'ın daveti üzerine Togg'a bindi.

Kacır direksiyon başına geçerken, Nehammer de yanına oturdu. Bakan Kacır, Togg'u ilk kez deneyimleyen Nehammer'e akıllı cihazın özellikleri hakkında bilgi verdi.

Togg, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle Nehammer'den tam not aldı.

Kacır, Nehammer'i, TBMM'ye Togg ile bıraktı.

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