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Ekonomi

Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde

ABD doları karşısında değer kaybeden Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Recep Şakar   | 07.08.2019
Avustralya doları son 10 yılın en düşük seviyesinde

Melbourne

Yeni Zelanda Merkez Bankası’nın faiz oranlarını 25 baz puan beklentilerinin üzerine çıkarak 50 baz puan düşürmesi ve yüzde 1’e indirmesi sonrasında Avustralya doları tarihi düşüş yaşadı.

Bir Amerikan doları karşısında 66,77 sente gerileyen Avustralya doları, böylece 2009 yılındaki seviyesine inmiş oldu.

Ani düşüşün ardından az da olsa toparlanan Avustralya doları 66,98 sent seviyelerinden işlem görüyor.

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